المتهم بقتل «مُعلمة الإسكندرية» أمام النيابة: أنا موِّتها خوفا من افتضاحي

اعترافات صريحة أدلى بها المتهم «أحمد. ع. أ»، 23 عاما، سائق، أمام محقق النيابة العامة حول جريمته التي ارتكبها بقتل السيدة «هانم عبدالرحيم عزاز» وشهرتها «الحاجة هدى»، صاحبة الـ69 عاما، داخل منزلها في منطقة محرم بك بالإسكندرية، وجرى إحالته إلى المحكمة الجنائية، وحددت أولى الجلسات محاكمة المتهم جلسة اليوم الأحد، التي أجلت إلى 10 مايو لاستدعاء الطب الشرعي، وفي ذات السياق تستعرض «الوطن» في السطور التالية أجوبة المتهم بجلسة التحقيق حول الواقعة.

أقوال المتهم في القضية التي حملت رقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم محرم بك، والمقيدة برقم 1994 لسنة 2022 كلي شرق الإسكندرية جاءت كالتالي:

س/ من أين تم التحصل على المسروقات المعروضة عليك سلفا إذا و ما هو كيفية ضبطها؟

ج/ هما لما فتشوا الشقة اللي أنا كنت فيها لاقوا الحاجة دى تحت السرير اللي أنا كنت نايم عليه

س/ ما قولك فيما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية؟

ج/ أيوة الكلام ده حصل وهو ده اللي أنا حكيته

س/ هل من ثمة علاقة أو خلافات بينك وسالف الذكر؟

ج/ لا

كنت أقصد إن أدخل البيت وإني أسرق وأمشي

س/ وما قولك فيما ثبت بمعاينة النيابة العامة من العثور على العصا الخشبية المضبوطة ملقاة إلى جوار المجنى عليها؟

ج/ هي العصايا العكاز دي اللي أنا خبطتها بيها زى ما أنا حكيت

س/ وما مقصدك من إتيانك تلك الأفعال؟

ج/ أنا كنت أقصد إن أدخل بيت المجني عليها وإني أسرق وأمشي وقلت إنها مش موجودة أو نايمة وأني أسرق وأمشي لكن أنا فوجئت أنها صاحية وكنت خايف أنها تشوفني فخبطتها على راسها بالعكاز زى ما حكيت.

س/ هل أجبرك أحد على الإدلاء بتلك الأقوال؟

ج/لا

أنا بتعاطى الحشيش من 4 سنين

س/ أنت متهم بقتل المجني عليها «هانم عبد الرحيم عزاز» عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها وأعددت لذلك أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص (عصا خشبية عكاز) وما أن ظفرت بها انهلت عليها بضربها على رأسها فأحدث بها الإصابات الموصوفة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وقد ارتبطت الجناية سالفة الذكر بجنحة سرقة إذ أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقت المنقولات المبينة وصفا، عدد ست خواتم، أسورة ذهبية، هاتف محمول) والمملوك للمجني عليها بالأوراق (مبلغ مالي عليها) سالفة الذكر.

ج/ اللي حصل أنا قولت عليه وحكيته

س / أنت متهم بإحرازك لجوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ج/ أنا بتعاطى الحشيش من أربع سنين.

س / كما أنك متهم بإحراز أداة مما نستخدم في التعدي على الأشخاص «عصا خشبية (عكاز)»، والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

ج/ اللي حصل أنا حكيته