ماذا ورد بمذكرة النيابة في واقعة قتل «معلمة الإسكندرية» على يد سائق «توك توك»؟

استوفت النيابة تحقيقاتها في واقعة مقتل السيدة «هانم. ع.ع» تبلغ من العمر 69 عامًا وتعمل معلمة، على يد سائق «توك توك» بعد سرقتها داخل منزلها الكائن في منطقة محرم بك الإسكندرية، وجرى خلال الأيام القليلة الماضية إحالته إلى محكمة الجنايات.

نص مذكرة النيابة العامة

مذكرة النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم محرم بك، والمقيدة برقم 1994 لسنة 2022 كلي شرق الإسكندرية، أفادت بأن الواقعة جاءت بناءً بما ورد في محضر التحريات والضبط المحرر بمعرفة الأجهزة الأمنية والتي وردت بمعلومات بقيام المتهم «أحمد.ع.ا» سائق توك توك على محاولة إخفاء مسروقات.

وبالانتقال لفحص الواقعة تمّ ضبط المتهم سالف الذكر وبحوزته «هاتف محمول، ومبلغ مالي، وعملات ورقية قديمة، و6 خواتم، و3 ساعات يدوية، وأسورة ذهبية»، وبمواجهة المتهم، بجريمة تحصله على المسروقات جراء ارتكاب واقعة سرقة سكن المجني عليها، وعقب إقدامه على قتلها بأن كال لها ضربة واحدة براسها باستخدام عصا خشبية -عكاز- وفراره من مكان الواقعة لمحاولة إخفاء المسروقات عقب ارتكاب جريمته».

إصابات بالرأس ودماء على الملابس

وبانتقال النيابة العامة، لإجراء المناظرة والمعاينة، ثبت أن المكان عبارة عن شقة سكنية كائنة بشارع الهدايا منطقة محرم بك، وبالصعود للشقة محل الواقعة الكائنة بالطابق الثاني، تبين وجود سيدة بدينة مسجاة، على ظهرها على سرير، وتبين أنها لسيدة العقد السادس من العمر سمينة، متوسطة الطول قمحية البشرة ذات شعر بني اللون ترتدي جلباب لونه أحمر في أبيض، وبمناظرة عموم جسدها عدا ما يستر عورتها تبين وجود إصابة في الرأس من الخلف، وتبين وجود دماء أسفل ظهر المتوفاة، وتبين أنه يوجد إلى جوارها عصا خشبية بنية اللون عبارة عن عكاز».