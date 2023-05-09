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السيسي يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان

كتب:

محمد أبو عمرة
10:35 ص | الثلاثاء 09 مايو 2023
السيسي يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأنّ الفريق أول توت جلواك، سلّم الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سلفا كير، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية، على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا.

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