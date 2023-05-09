معيط لـ«النواب» : الموازنة الجديدة تراعي دعم المواطنين في مواجهة الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية شديدة مع العناصر الداخلية والدولية، وتراعي تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة عن التضخم، واستمرار التشغيل وخلق فرص العمل، والحد من البطالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف معيط، خلال عرض البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب: «تحمّلت الدولة والمواطنين الكثير من الأعباء الباهظة بسبب جائحة كورونا، التي ألمّت بالعالم بأثره، وأدت إلى توقف النشاط الكامل لعدد من الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران، وكذلك ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وزيادة الإنفاق على الحزم الاجتماعية، واستمرار التشغيل وفرص العمل».

واستطرد الدكتور محمد معيط: «ما إن بدأنا التعافي من أزمة كورونا، حتى واجهنا الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تأثر كثير من مستلزمات الإنتاج، وتراجعت العديد من مصادر التمويل، ونتيجة لرفع أسعار الفائدة العالمية، أدى ذلك إلى نزوح كثير من الاستثمارات من مصر لهذه الدول، فضلا عن الضغوط الشديدة من عملات كثير من الدول، ما أدى إلى تأثر عملات الدول النامية».