حبس جزار يبيع لحوم حمير في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية بحبس جزار 4 أيام، لاتهامه ببيع لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل ضبط جزار ذبح لحوما دون ترخيص

وقال عيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تلقى بلاغًا بقيام أحد الجزارين يبيع لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي في منطقة تسمى «الخرابة».

تم توجيه حملة مشتركة على الفور مع الطب البيطري لمكافحة المشكلة المذكورة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن فحص الطب البيطري للحوم المذبوحة كشف وجود تغير في الخواص الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم ضبط الجزار المتهم داخل موقع يدعى «الخرابة» في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجزار المتهم وتم إعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطري وإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن تقرير فحص اللحوم كشف أن المضبوطات لحيوان «حمار» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وحبسه.

متابعة ومراقبة الأسواق

أضاف وكيل الوزارة أنه جرى إخطار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة في متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار والأسواق.

في سياق متصل أعلن وكيل الوزارة ضبط محل تابع لمبادرة جمعيتي لاتهام المسئول عنه بتجميع 22 كرتونة زيت تمويني لغرض الاتجار بها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار وكيل الوزارة أن المحافظة ومديرية التموين وضعت خطة محكمة تستهدف ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة في الأسواق والمحلات، ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم وحسم حيال المخالفين للحفاظ علي الصحة العامة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه