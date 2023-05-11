دار الإفتاء توضح كفارة يمين الطلاق «فيديو»

يقع الكثيرون في خطأ القسم أو يمين الطلاق، فيكرر الشخص اليمين على أمور صغيرة لا تستحق، وبعد فترة يشعر بالندم الشديد على هذا اليمين ، ويبدأ بالسؤال عن كفارة يمين الطلاق في حال إذا ندم أو لم يستطع أن ينفذ ما أقسم عليه.

كفارة يمين الطلاق

قالت دار الإفتاء المصرية في إجابة لها عن سؤال عن كفارة يمين الطلاق أنها تكون إطعام عشرة مساكين، وفي حال ندم هذا الشخص على القسم وعدم استطاعته تنفيذ ما أقسم بخصوصه، وحذرت الإفتاء من تكرار يمين الطلاق أو القسم المتكرر على الأمور الصغيرة أو في كافة الأمور عامة.

حكم من حلف أكثر من يمين

وعطفا على كفارة يمين الطلاق، أجابت الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من يمين وما هي شروط الوجبات المقدمة للمساكين؟، قائلة إن كفارة اليمين عبارة عن إطعام 10 مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.

واستشهدت الإفتاء بقول الله عز وجل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة عن الأخرى.