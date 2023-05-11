«مدبولي» يوجه بسرعة خروج شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية من المواني

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة جهود الهيئة في عدد من ملفات عملها.

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، جهود الهيئة فيما يتعلق بخطة توفير متطلبات القطاع الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وفى ضوء ما عرضه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، بشأن المستلزمات الطبية التي جرى التعاقد عليها من جانب الهيئة ووصلت بالفعل للمواني المصرية، فقد وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات المشار إليها.

تناول رئيس الهيئة الخطوات المتعلقة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة الطبية وفق المعايير العالمية المعتمدة، لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، مع تطوير الأجهزة الطبية بهدف الاستغلال الأمثل للأصول الطبية المملوكة للدولة.

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات الطبية والأجهزة الطبية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بـ 6 مستودعات بينها مستودع بالقاهرة، و5 مستودعات صغيرة في محافظات مختلفة، وتطرق أيضاً إلى رؤية الهيئة الخاصة بتفعيل تطبيق التكنولوجيا الطبية، وفق خطة تتضمن التوسع في الإدارة المثلى للأصول والأجهزة الطبية، والتدريب والتوعية بأهمية رفع كفاءة الموارد المتاحة.

عرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع أهم مخرجات اللجنة الخاصة بتسهيل وتيسير إجراءات إنشاء مصانع مستحضرات وأجهزة ومستلزمات طبية في مصر، بما يخدم هدف توطين هذه الصناعات الحيوية، لافتاً إلى توقيع مذكرات تفاهم للتصنيع المحلي مع العديد من الشركات الأجنبية مثل: شركة Ziadent المصرية مع شركة موريتا اليابانية لتصنيع مستلزمات الأسنان، وشركة LINET التشيكية لتصنيع الأثاث الطبي، وشركة PerkinElmer لتصنيع الورق النشاف في مصر وإمكانية تصدير المُنتج للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذا مع شركة بريطانية وشركة لبنانية لتصنيع مستلزمات مكافحة العدوى، إلى جانب تصنيع أدوية Lilly العالمية من خلال شركة إيفا فارما المصرية.

توطين صناعة الأمصال واللقاحات

وتطرق اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إلى جهود العمل على توطين صناعة الأمصال واللقاحات، وتحديد خطة عمل لتوطين صناعة المواد الداخلة في تصنيع المستحضرات الطبية، على أن يبدأ تنفيذ الخطة بالشراء الموحد للمواد الخام، وتنتهي بتوطين صناعة تلك المواد وتصديرها للخارج.

القاهرة تستضيف المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي

وتناول رئيس الهيئة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health EXCON 2023 في نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو المقبل، في حدث يمثل أكبر المؤتمرات والمعارض الطبية في أفريقيا، موضحاً أن المعرض والمؤتمر الطبي سيقام على مساحة 40 ألف متر، بمشاركة 203 شركات وجهات محلية أو أجنبية حتى الآن، من بينها 20 شركة راعية، وبلغ إجمالي عدد المسجلين لحضور المعرض والمؤتمر حتى الآن، 4 آلاف زائر من 55 دولة.

ولفت إلى أن هذا الحدث الطبي الإقليمي المهم من المقرر أن يشهد عقد 315 محاضرة علمية في أكثر من 26 تخصصا طبيا خلال 3 أيام تشمل معظم القضايا والنواحي الطبية والصحية، ووصل إجمالي عدد المتحدثين حتى الآن لنحو 1044 متحدثاً، من بينهم 315 متحدثا أجنبيا، كما سيتم عقد أربعة برامج معتمدة دولياً تشتمل على محاضرات وتدريب عملي، وجرت دعوة أكثر من 530 شخصية من الدول الأفريقية والعربية.