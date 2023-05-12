إجراءات واجبة في المرور لنقل الملصق الإلكتروني عند كسر زجاج السيارة

قال الخبير الأمني اللواء عبدالوهاب الراعي، إنّه عند حالة كسر زجاج السيارة فيجب على مالكها التوجه إلى وحدة المرور التابع لها من أجل نقل الملصق الإلكتروني على الزجاج الجديد؛ لضمان سلامة الملصق، وأنه يعمل بكفاءة تامة.

وأضاف الراعي، لـ«الوطن»، أنّه في حالة تلف الملصق الإلكتروني سواء من جراء كسر زجاج السيارة أو غيرها من الأسباب فإنّ وحدة المرور التابع لها السيارة لديها القدرة على التأكد من أن الملصق الإلكتروني يعمل من خلال قراءة الشريحة الإلكترونية الخاصة بالملصق ففي حالة عمله بشكل جيد يتم نقله كما هو على الزجاج الجديد.

وتابع الخبير الأمني في حالة التأكد بأن الملصق الإلكتروني تعرض للتلف فإن وحدة المرور تقوم باستخراج شريحة جديدة بدل تالف بذات الأرقام القديمة؛ لأنّها تحتوي على بيانات السيارة كاملة.

مميزات الملصق الإلكتروني

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظامٍ آلى لفحص المركبات أمنيًا.

- يحدد مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ـ التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المسروقة عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

- التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة المرور على الطرق.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- وترسل رسالة نصية عقب كل عملية «خصم - مخالفة - رسوم» تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

- لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية.

- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها، ولم تستخدمه والإخطار بها؛ لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.

- يرتبط الملصق بقارئ إلكتروني ثابت ومتحرك لقراءة بيانات الشريحة.