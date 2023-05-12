هل يمكن طلب تعويضات من «فيس بوك» بسبب طلبات الصداقة التلقائية؟.. خبير يجيب

قال يوسف أيمن، الخبير التكنولوجي إن تطبيق «فيس بوك» تعرض لخطأ فني اليوم، ترتب عليه إرسال بعض طلبات الصداقة بمجرد الدخول على صفحة أي مستخدم، مشيرا إلى أن الأمر تطور فعند تصفح التطبيق من خلال نظام «أندرويد» يضغط المتصفح على زر إضافة صديق أو المتابعة تلقائيا، موضحا أن المشكلة لم يواجهها مستخدمو نظام «ios».

وشدد على أن الأمر لا يعد انتهاكا لخصوصية المستخدمين وإنما مجرد عطل فني في التطبيق، مشيرا إلى أن الأمر عندما يتعلق بالخصوصية مثلما حدث من قبل في تسريبات بيانات المستخدمين من قبل، أتاحت إدارة «فيس بوك» التقديم على تعويضات، أما في الحالة الحالية لا يمكن طلب تعويضات من التطبيق.

عطل فيس بوك

وأضاف الخبير التكنولوجي في تصريح لـ«الوطن» أنه في حالة تصفح «فيس بوك» والمرور بالجزء الخاص بالأشخاص الذين يمكن أن يكون المستخدم يعرفهم «people you may know» أو المقترحة عليه من قبل التطبيق يرسل التطبيق إليهم طلبات صداقة بشكل تلقائي.

رابط إلغاء طلبات الصداقة من فيس بوك

وتابع الخبير التكنولوجي، أنه حتي الان إدارة «فيس بوك» تلتزم الصمت ولم تعلن عن حل المشكلة، مشيرا إلى إنه يمكن التغلب على المشكلة تلك من خلال استخدام الـbrowser، أو فيس بوك lite، مشيرا إلى أنه يمكن التغلب على المشكلة تلك من خلال الدخول على رابط إلغاء طلبات الصداقة، وإلغاء الطلبات المرسلة التي لا يرغب بها المستخدم، دون معرفة الطرف الآخر بأنك قمت بذلك الأمر.