فتح باب التسجيل في 3 برامج جديدة ضمن النشاط الصيفي بمكتبة مصر العامة ببنها

أعلنت مكتبة مصر العامة في بنها بمحافظة القليوبية، أنه تقرر ضمن النشاط الصيفي بالمكتبة والمقرر انطلاق في 15 مايو الجاري، فتح باب التسجيل في 3 برامج جديدة للنشاط الرياضي وتعلم اللغة الإنجليزية وأسرار الحضارة المصرية، والتي تضم العديد من الأنشطة الفرعية لجذب الطلاب وتنمية المهارات الرياضية والفكرية والتعريف بتاريخ الحضارة في مصر.

وتستعرض «الوطن» البرامج الجديدة ضمن النشاط الصيفي بمكتبة مصر العامة وطريقة الاشتراك بها ومواعيد ممارستها وكيفية التسجيل لهذه البرامج.

برنامج النشاط الرياضي بمكتبة مصر العامة

وأوضحت نهلة مسلم، مدير عام مكتبة مصر العامة ببنها، أن المكتبة فتحت باب الحجز في النشاط الرياضي في رياضات الجمباز والكونغ فو والكاراتيه والملاكمة والكيك بوكس.

وأضافت لـ«الوطن»، أن النشاط متاح للأطفال بداية من سن 4 سنوات فما فوق، حيث يتم التدريب على يد مدربين متخصصين، على أن يتم تحديد المواعيد عند اكتمال عدد المجموعة، موضحة أن قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء المكتبة في أي نشاط 200 جنيه، ويتم الحجز عن طريق التوجه لمقر المكتبة خلال الفترة الصباحية من 9 صباحًا حتي 2 ظهرا، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، بمقر ‏‎المكتبة في بنها الجديدة بحي الفلل آخر كورنيش النيل.

برنامج تعلم اللغة الإنجليزية بمكتبة مصر العامة

وأشارت مدير عام المكتبة، أن البرنامج الثاني خلال النشاط الصيفي هو تعلم اللغة الإنجليزية من خلال أحدث المناهج وأفضل طرق التدريس لإتقان المحادثة بالإنجليزية ومهارات اللغة عامة، ويتم التركيز على تطوير المهارات الفكرية والعقلية والقراءة والكتابة والاستماع والتحدث بالطريقة التفاعلية وليست التلقينية، ويتم تقسيم المتقدمين حسب الفئة العمرية لمستويات مختلفة.

وأضافت أن البرنامج يستهدف الأعمار من 13 سنة حتى 17 سنة، وسيتم تحديد المواعيد بعد اكتمال عدد المجموعة والاشتراك عن طريق دفع قيمة رسوم الاشتراك الشهري بمكتب الحسابات، وتسجيل البيانات بمكتب العلاقات العامة بمقر المكتبة.

ورشة الحضارة المصرية القديمة

وأوضحت مدير المكتبة، أن البرنامج الثالث يتم من خلال فريق الوعي الأثري بالمكتبة عن أسرار وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، والتي تضم العديد من الأسرار وتاريخ مصر، حيث تبدأ ورشة الحضارة المصرية القديمة غدا الأحد، على أن يتم تنفيذها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، الساعة 10صباحا، بقاعة المؤتمرات الصغرى بمكتبة مصر العامة، مؤكدة أن الورشة مجانا لأعضاء المكتبة، ويتم التسجيل فيها بمكتب العلاقات العامة بالدور الثالث قبل موعد الورش بيوم على الأقل.