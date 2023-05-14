دعاء ما قبل النوم.. آيتان من القرآن تكفيان من كل سوء 

الكثير من المسلمين يحرصون على معرفة دعاء يجب عليهم ترديده قبل الذهاب إلى الفراش، حتى يحصل على السكينة ونوم هادئ لا إزعاج أو أرق فيه، حيث يظن البعض أنّ ترديد الأذكار يحميهم من رؤية الأحلام المزعجة أو الكوابيس، كما أن الشيوخ يوصون بضرورة تلاوة آيات القرآن والأدعية قبيل النوم حتى تحمي الإنسان من كل سوء.

دعاء يجب ترديده قبل النوم.. آيتان من سورة البقرة

وأوردت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» دعاء قبل النوم وآيات من القرآن يفضل قراءتها بعد أن تأوى لفراشك، منها قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم، حيث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»، أي أن الآيتين تجزئان عن قيام الليل، وفي رأي آخر: «تجزئان عن قراءة القرآن بشكل عامٍّ في هذه الليلة»، وآخرون يقولون: «إنهما تكفيان من كل سوء».

كما وروت أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا آوَى إلى فراشِه اضطجَع على يدِه اليمنَى وكانت يمينُه لأكلِه وشرابِه ووضوئِه وثيابِه وأخذِه وعطائِه وكان يجعلُ شمالَه لما سوَى ذلك».

أذكار للنوم مكتوبة

ووردت الكثير من أذكار النوم المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشارت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على موقعها الرسمي لأبرز تلك الأذكار التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترديدها قبل النوم وهي:

1-" آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

2-" قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ*لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ".

آيات من القرآن يرددها النبي ضمن أذكار النوم

وحول مزيد من أذكار النوم المكتوبة والكاملة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يلي:

1- "اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

2- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَـهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، وكان يرددها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات

3- "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ". ثلاث مرات.

هذا وأشارت دار الإفتاء إلى واحدة من أذكار النوم الكاملة، التي إذا قالها المرء، وقال بعدها «اللهم اغفر لي» ثم بدأ في الدعاء، استجاب الله له، وإذا توضأ وصلى أُستجيبت صلاته، وهذا الذكر هو: «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وسُبْحَانَ اللَّهِ، ولَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ».