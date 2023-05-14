هزة أرضية ضعيفة تضرب شمال إيطاليا.. قوتها 2.1 ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، شمال إيطاليا على عمق 22 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، وقعت على مسافة 12 كيلومتر، جنوب كاستلارانو، و31 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مودينا.

وكان مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، رصد في وقت سابق، هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية الإيطالية، بعمق10 كيلومترات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة صقلية الإيطالية على مسافة 36 كيلومتربين الغرب والجنوب الغربي من مدينة مسينا، و 8 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة برشلونة بوتسو دي جوتو شمال شرق الجزيرة.