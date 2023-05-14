محام يوضح دعاوى تلجأ إليها الزوجة داخل محكمة الأسرة.. «النفقة» الأشهر

تشغل أرفف سجلات محاكم الأسرة العديد من الدعاوى، التي تحمل قصص سيدات ورجال قرروا أن يحكم القضاء العادل بينهم، بعد أن فشلوا في حلها بالود، ولكن تعد النسبة الأعلى والدعاوى الأشهر تخص الزوجات، سواء كانت قبل الانفصال أو بعده، وحدد القضاء وقانون الأحوال الشخصية للنساء دعاوى تقيمها لتحصل على حقها بحكم من المحكمة.

محامٍ: يوجد ما يقرب من الـ 20 دعوى تلجأ إليها السيدات داخل محكمة الأسرة

قال علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن محكمة الأسرة دون غيرها من المحاكم التي تختص بنظر القضايا التي تهم الأحوال الشخصية، مثل دعاوى الطلاق والخلع وغيرها، ما يفوق الـ 20 دعوى، ورغم ذلك تعد معظم الدعاوى من حق الزوجة إقامتها هيئة المحكمة، مضيفًا أن هذه الدعاوى بين دعاوى تخص الزوجة قبل أو بعد الانفصال لها والأطفال.

دعاوى النفقة

وأوضح المحامي أن أشهر الدعاوى تكون التي تخص "النفقة" والتي تتمثل في النفقة الزوجية، ونفقة المتعة ونفقة العدة، ومؤخر الزوجة الذي تعهد به الزوج، والدعاوى التي تخص "نفقات الأطفال" مثل نفقة صغار، نفقة ألعاب أطفال، ودعاوى تخص المسكن سواء "التمكين من مسكن الزوجية" أو "أجر المسكن".

دعاوى الحضانة والمنقولات

وأضاف الخبير القانوني أن من ضمن هذه الدعاوى، دعوى استرداد قائمة المنقولات، وإقامة دعوى مصاريف بالتعويض في حالة المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المنقولة، ودعوى بالمصاريف المدرسية للصغار، ودعوى أجر للحضانة، ودعوى حضانة لضم الصغير، ودعوى أجر رضاعة في حالة وجود أطفال رضع، ودعوى لطلب مصاريف علاج في حال مرض الزوجة والأولاد.

تتنازل الزوجة في حالة الخلع

وقال "حمودة" إن قانون الأحوال الشخصية حدد في حالة إقامة الزوجة دعوى الخلع تقوم بالتنازل عن نفقتها الزوجية والمتعة والمؤخر والعدة برغبتها.