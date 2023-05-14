بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مادية بأسوان

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيطرت على المشاجرة ونقلت المصابين إلى المستشفى، وجرى ضبط 9 متهمين من أطراف المشاجرة.

أسماء المصابين في مشاجرة أسوان

وكشفت التحريات أسماء المصابين في مشاجرة أسوان، وهم الطرف الأول محمود أحمد علي، 25 عاما، جرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحمدي أحمد عفيفي، 50 عاما، جرح بالذراع الأيسر، ومحمد عمر مرغني، 35 عاما، كدمة بالذراع الأيسر، وسعدي أحمد عفيفي، 49 عاما، جرح قطعي بالوجه.

أما المصابين من الطرف الثاني: محمد طه بدري، 32 عاما، جروح قطعية بالرأس، وحمدي طه بدري، 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، وأدهم مهلل محمد، 25 عاما، كدمة بالقدم اليمنى والصدر.

7 مصابين في مركز إدفو

وتلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، يفيد مشاجرة بين عائلتين بمنطقة العقبة بقرية المحاميد التابعة لدائرة المركز، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة وفرضت السيطرة على المنطقة ومنع تجدد الاشتباكات، التي كانت بسبب خلافات مادية.

تحرر محضر بالمشاجرة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة.