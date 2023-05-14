السيسي يشهد حصاد موسم القمح.. ومهندسون يستعرضون نتائج المساحات المنزرعة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بث مباشر لموسم الحصاد، وذلك خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس بشرق العوينات.

وخلال البث، قال مختار جمال محمود، مهندس زراعي بالشركة الوطنية لاستصلاح وزارعة الأراضي الصحراوية، إنَّ إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح بتوشكى وصلت إلى 150 ألف فدان، وتمّ حصد 30 ألف فدان منها حتى الآن، وجار حصاد مساحة 120 ألف فدان.

ومن جهته، أوضح المهندس الزراعي إبراهيم ناصر إبراهيم، بالشركة الوطنية لاستصلاح وزارعة الأراضي الصحراوية أنَّه تمّ زراعة 4500 فدان من محصول القمح بالفرافرة، وتمّ حصاد 1000 فدان حتى الآن، وجار استكمال حصاد 3500 فدان.

وبالنسبة لطريق «عين دلة»، أشار المهندس الزراعي مصطفى مصري بشاي، بالشركة الوطنية لاستصلاح وزارعة الأراضي الصحراوية، إلى أنَّه تمّ زراعة 4 آلاف فدان من محصول القمح بعين دلة، وتمّ حصاد 1200 فدان حتى الآن، وجار استكمال حصاد 2800 فدان.

وبالنسبة لمشروع «مستقبل مصر»، تابع الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار الزراعي بجهاز مستقبل مصر، أنَّه تمَّ استصلاح 420 ألف فدان، وتمّ زراعة 300 ألف فدان للموسم الحالي عبارة عن 70 ألف فدان من محصول القمح بغرضين الأول إكثار التقاوي، أما الثاني إنتاج الخبز، وتمّ حصاد 10 آلاف الأفدنة حتى الآن، وجار استكمال حصاد 60 ألف فدان.

واستكمل أنَّه تمّ زراعة 90 ألف فدان بنجر سكر و50 ألف فدان ذرة شامية، و25 ألف فدان بطاطس، 25 ألف فدان أشجار فاكهة، كما تم زراعة عدد من المحاصيل على مساحات تتراوح من 2000 فدان إلى 10 آلاف فدان وهي الطماطم والبصل والثوم والفاصوليا البيضاء والفول السوداني.

وأوضح أنَّه تمّ زراعة عدد من المحاصيل كل محصول على مساحة 1000 فدان بغرض إجراء التجارب والبحوث عليه قبل التوسع في زراعتهم، وهي: محاصيل الألياف مثل الكتان، محاصيل الزيوت عبد الشمي وفول الصويا، ومحاصيل الأعلاف مثل الذرة الرفيعة وفول الصويا والبرسيم، والخضراوات والفاكهة البسلة والجزر والكنتالوب والبطيخ.

وعن النوبارية، أشار المهندس الزراعي محمد حسن الغمري، من قطاع الأمن الغذائي، إلى أنَّه تمّ زراعة 5 آلاف فدان من محصول القمح بالنوبارية، وتم حصاد 2000 فدان حتى الآن، وجار استكمال حصاد 3 آلاف فدان.

وبالنسبة لـ«وادي الشيح»، لفت المهندس محمد جمال غريب، من شركة «مودرن فارم» للاستثمار الزراعي بالتعاون مع شركة مصر العليا لاستصلاح الأراضي إحدى شركات مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أنَّه تمّ زراعة 1000 فدان من محصول القمح بوادي الشيح في أسيوط، وتمّ حصاد 200 فدان حتى الآن، وجار استكمال حصاد 800 فدان.