العضو المنتدب لشركة tna: فخورون بالعمل في مصنع بطاطس شرق العوينات

قال تياجروليز، العضو المنتدب لشركة tna، الرائدة في تصنيع خطوط إنتاج البطاطس، إنّ الشركة أنتجت الكثير من نظم إنتاج البطاطس ببلدان كثيرة حول العالم، وتفخر بالفرصة الحالية لدعم مشروع شرق العوينات، حيث يتم إنتاج أطنان من البطاطس المقلية باستخدام أحدث التكنولوجيات حول العالم، للتأكد من كفاءات الإنتاج وجودته، للتوافق مع حسن استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

وأضاف العضو المنتدب لشركة tna، خلال كلمته باحتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ شركته تفخر بالمشاركة في المشروع، موجّها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين، لإسهاماتهم بإنجاح المشروع، معربا عن تطلعه لمزيد من العمل مع مصر.