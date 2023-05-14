رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

العضو المنتدب لشركة tna: فخورون بالعمل في مصنع بطاطس شرق العوينات

كتب:

نرمين عفيفي
12:46 م | الأحد 14 مايو 2023
العضو المنتدب لشركة tna

العضو المنتدب لشركة tna

قال تياجروليز، العضو المنتدب لشركة tna، الرائدة في تصنيع خطوط إنتاج البطاطس، إنّ الشركة أنتجت الكثير من نظم إنتاج البطاطس ببلدان كثيرة حول العالم، وتفخر بالفرصة الحالية لدعم مشروع شرق العوينات، حيث يتم إنتاج أطنان من البطاطس المقلية باستخدام أحدث التكنولوجيات حول العالم، للتأكد من كفاءات الإنتاج وجودته، للتوافق مع حسن استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

وأضاف العضو المنتدب لشركة tna، خلال كلمته باحتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ شركته تفخر بالمشاركة في المشروع، موجّها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين، لإسهاماتهم بإنجاح المشروع، معربا عن تطلعه لمزيد من العمل مع مصر.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يشهد «بث مباشر» لموسم حصاد القمح بشرق العوينات

السيسي: يجب وضع خطة لجلب كثافة سكانية إلى مشروع شرق العوينات

رئيس «الوطنية للمقاولات» يتسلم شهادة جينيس بحضور الرئيس السيسي

السيسي يشيد بمشروع زراعة «وادي الشيح»: إرادة وإصرار للمستثمر المصري
بقلم نرمين عفيفي