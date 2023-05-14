قناة الوثائقية: محمود رضا امتلك شغفا خاصا بالرقص منذ طفولته

عرضت قناة «الوثائقية» فيلما وثائقيا بعنوان «فرقة رضا»، جاء فيه: «شغف خاص بالرقص تملكه منذ طفولته فصار حلمه الذي سار لتحقيقه على مدار السنين، اجتاز في سبيله طريقا مفروشا بالصعوبات، وواجه بإرادته الصلبة كثيرا من العوائق والتحديات لا يحمل سلاحا سوى موهبته التي ستمللأ الأرض من مشرقها إلى مغربها».

محمود رضا قضى في حي السيدة زينب طفولة صاخبة

وتابع الفيلم: «في القاهرة حاضنة الفن هوليوود الشرق كما اشتهرت في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات قضى محمود رضا في حي السيدة زينب طفولة صاخبة انبهرت عيناه بأضواء مسارحها المتلألأة وتفجرت مواهبه أمام شاشات السينمات لاجتذاب أشهر الأفلام العالمية التي غلبت عليها الأفلام الاستعراضية».

ويوثق الفيلم الوثائقي فرقة رضا، قصة إنشاء الفرقة المصرية، ورحلة مؤسسها الراحل الفنان محمود رضا خلال حقبة الستينيات.