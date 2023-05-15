«اقتصادية النواب» تناقش «موازنة الصناعة».. تعرف على التفاصيل

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 23/2024

واكد محمد سليمان رئيس اقتصادية النواب أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 23/2024 أكدت أن هناك استثمارات تقدر بنحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية البترولية وغير البترولية بنسبة زيادة 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام المالي الحالي والتي تبلغ 84.2 مليار جنيه، حيث من المستهدف ان تحقق هذه الاستثمارات ناتجا صناعيا يصل الى 393 مليار جنيه في بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمتوقع العام الحالي والذي يبلغ 325 مليار جنيه.

خطة التنمية الصناعية لموازنة العام المالي 23/2024

واستعرضت اللجنة خطة التنمية الصناعية لموازنة العام المالي 23/2024، والتي تتضمن عددا من البرامج بينها برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، لتطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، وبرنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية، وتواصل اللجنة مناقشة موازنات وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها