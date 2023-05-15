دعاء لفك الكرب.. «اللهم رحمتك أرجو»

يبحث الكثيرون في أغلب الأوقات عن دعاء لفك الكرب، يساعدهم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الضيق والكرب التي قد يمرون بها في حياتهم، ويوجد في السنة النبوية عددا من الأدعية التي وردت في أحاديث نبوية شريفة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنه كان يدعو بها في أوقات الكرب.

دعاء لفك الكرب

وبخصوص موضوع دعاء لفك الكرب، فيمكن ترديد ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

اللهم رحمتك أرجو

واستكمالا للحديث عن موضوع دعاء لفك الكرب فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الكرب والشدة؛ أيضا ما روي عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

دعاء ذي النون في بطن الحوت

وكان رسوله الله صلى الله عليه وسلم، يلجأ في بعض الأوقات إلى دعاء ذي النون، لفك الكرب، حيث روي عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ» رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».