القانون يحدد سن حضانة الطفل والفرق بين الولاية والوصاية.. «تشمل المال»

يناقش الحوار الوطني في جلساته الخميس المقبل، قضايا الوصاية والولاية على المال، ومن المقرر أن تكون هى أولى قضايا المحور المجتمعي، وذلك بعد الجدل والنقاشات بشأنها، خاصة بعد عرض مسلسل «تحت الوصاية» في الموسم الرمضاني الماضي.

البعض يتساءل عن الفرق بين الولاية والحضانة والوصاية، وسن انتهاء فترة الحضانة للطفل، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها وفقا لقانون الطفل الحالي.

معنى الحضانة في قانون الطفل

تعريف الحضانة في القانون، هى حفظ الولد وتربيته، إذ يخضع لها الابناء حتى بلوغ الذكر 15 عاما، ما لم تر المحكمة مد هذه السن إلى أن يبلغ، وكذلك الأنثى لنفس السن، ما لم تر المحكمة مد هذه السن إلى أن تتزوج.

وتكون الحضانة هنا «للأم، الأب، أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب»، وبعدهم تأتي ابنة الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأم، والخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه، وحفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.

تعريف وأنواع الولاية

أما عن الولاية، فهي القدرة على التصرف أو تنفيذ القول على الغير، وقد يكون مصدرها الشرع كولاية الأب والجد، أو تعويض الغير كالوصاية ونظارة الوقف.

وتتعد والولايات كالولاية في المال، وفي النكاح، وفي الحضانة، كما تختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى آخر، فقد تكون للرجال فقط، وقد تكون للرجال والنساء، إذ تعد الحضانة نوع من الولايات الثابتة بالشرع ويقدم فيها النساء على الرجال.

وعن أنواع الولاية، تأتي الولاية على النفس باعتبارها العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر، والإشراف عليه، وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته، وإعداده إعدادا صالحاً، مثل «ولاية التعليم، وولاية الترويج».

ويتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، وبطل العقد بغير ولي، كما يخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوع راشدا، مع مراعاة زواج الأنثى، كما أن الفتاة غير المتزوجة من حق وليها المحرم ضمها إليه، وتكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسة على تربيت الإرث

أما الولاية على المال، تعني العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره، وبدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية، ويخصع للولاية القاضي، وتنهتي ببلوغه سن الرشد، كما ان الولاية على المال تكون للأب ثم وصيه إن وجد، وبعده يأتي الجد للوالد وبعده وصيه ثم للقاضي.

أنواع وتعريف الوصاية

وعن معنى الوصاية، فهى تعني الأمن وشرعا هى الأمر بالتصرف بعد الموت كوصية الإنسان إلى من يغسله أو يصلي عليه إماما أو يزوج بناته، فالوصاية ولاية كغيرها، إلا أنها تثبت بتفويض الغير، بينما الحضانة فهي ثابتة بالشرع، حيث إنه قد يكون الوصي حاضنا.

ويجد نوعي للوصاية، أولها الوصي المختار، وهو من يعينه الأب مختارا على ولده القاصر؛ لإدارة أموال ابنه القاصر عند وفاته، وتنتهي الوصاية ببلوغ القاصر راشد، وتكون للذي يختاره الأب على ولده القاصر.

أما وصي القاضي، يكون في حالة لم يكن للقاصر وصي تم اختياره، أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً، فيعين القاصي وصيًا خاصًا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.