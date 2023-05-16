هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب جزيرة بورتريكو الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة بورتريكو الأمريكية، الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، على عمق 25 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة بورتريكو الأمريكية، وقعت على مسافة 118 كيلومترا شمال سان خوان، و158 كليومترا شمال غرب مدينة شارلوت أمالي عاصمة الجزر العذراء الأمريكية، في بمنطقة البحر الكاريبي.