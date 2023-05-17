مأساة مقتل فني تحاليل طعنا في المنصورة.. جثة داخل عقار مهجور

نهاية مأساوية عاشها «محمد أبو العباس» صاحب الـ40 عامًا من عمره، فني تحاليل بجامعة المنصورة عندما أصبح ضحية الغدر وانتهت حياته بعدة طعنات وعثر على جثته داخل عقار مهجور، بواسطة الأهالي بعزبة الشال بالمنصورة، وأبلغوا الأجهزة الأمنية وجرى نقله إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

جثة داخل عقار مجهور

فور تلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المنصورة من أهالي منطقة مصر للطيران بالمنصورة بعثورهم على جثة داخل عقار مجهور ملقاه فوق الأسطح، وحضر خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، وجرى التحفظ على كاميرات جديدة لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

الجثة في حالة تعفن

مناظرة النيابة العامة للجثمان تبين أن المجني عليه يدعى«محمد أبو العباس السيد» يبلغ من العمر 40 سنة مقيم عزبه الشال بالمنصورة يعمل فني تحاليل بجامعة المنصورة يرتدي كامل ملابسه، وبه أكثر من 16 طعنة في البطن والصدر والرقبة باستخدام سلاح أبيض، والجثة في حالة تعفن، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمسرح الجريمة وتوسع دائرة الاشتباه، واستدعت أقارب وأصدقاء المجني عليه لمعرفة عن وجود خلافات مع أحد من عدمه.

العقوبة القانونية للقتل العمد

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي رأفت حجازي، مجيبًا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.