مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين «القوى العاملة» و«الشباب والرياضة»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة؛ بشأن التعاون في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصرى 2023-2024.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

ويستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمات للشباب المصرى من خلال إعداد ملتقيات التوظيف المشتركة ميدانيا وإلكترونيا، لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال، وكذا الاستفادة من طاقات وابتكارات وإبداعات الشباب فى نشر ثقافة العمل والسلامة والصحة المهنية من خلال الأعمال الفنية المختلفة التى يمكن تنفيذها من خلال الشباب.

وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم وزارة القوى العاملة بإتاحة مقار التدريب المهنى التابعة لها لتدريب راغبي الانخراط في برامج التدريب المهني التي يتم تنفيذها، وكذا توفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفى، التى تخدم جميع فئات المجتمع وعلى الأخص الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن إتاحة وحدات التدريب المتنقلة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة فى إيجاد رعاة للبرامج والأنشطة والملتقيات التي يتم تنفيذها، وكذا إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات التعاون، والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش عمل في مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى متابعة الشباب المعينين من خلال ملتقيات التوظيف المنفذة وفق هذا البروتوكول لمدة ستة أشهر وموافاة وزارة الشباب والرياضة بنتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر.

فيما نص البروتوكول على أن تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، وتوفير المدربين المعتمدين والمديريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة فى مختلف مجالات التعاون، وكذا تشجيع الشباب الباحث عن عمل وحثه على رفع مهاراته المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهنى، مع إجراء الدعاية اللازمة بين الشباب للدورات والندوات والبرامج التدريبية والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقا لهذا البروتوكول.