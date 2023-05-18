معلومات عن دار المحفوظات.. أنشئت لأغراض متعددة أبرزها معرفة أصل شجرة العائلة

تعد دار المحفوظات المكان الأهم منذ عهد محمد علي باشا إلى اليوم، لمن يرغب في البحث عن أوراق أو مستندات مهمة، وقبلة الباحثين عن شجرة العائلة، إلا أنها أكثر من مجرد مكان يمكنك من خلاله معرفة نسب عائلتك.

أنشئت دار المحفوظات في مايو سنة 1829م، في عهد محمد علي باشا، بعد أن لوحظ أن النظار والكتبة عند عزلهم أو نقلهم يستولون على الوثائق والأوراق، ولحمايتها من السرقة والضياع فكر محمد علي، في إنشاء هذه الدار لتضم جميع الوثائق ويكون مقرها بجوار القلعة لما يمتاز به هذا المكان من موقع مرتفع بعيدا عن الرطوبة، فضلاً عن التهوية الجيدة وهي العامل الأساسي لحفظ المستندات، وذلك حسبما ورد بموقع «مصلحة الضرائب العقارية» التابع لوزارة المالية.

أبرز المعلومات عن دار المحفوظات

- سميت في بادئ الأمر باسم الدفتر خانة وتبعت ديوان المالية في فبراير سنة 1857م، ثم تبعت بعد ذلك نظارة الداخلية في عام 1876م.

- سميت دار المحفوظات المصرية في ذلك الوقت، ثم دار المحفوظات العمومية في عام 1935م.

محفوظات ودفاتر الدار

- بها دفاتر تحتوي على جميع المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية، منذ سنة 1838 حتى سنة 1961.

- دفاتر مكلفات الأطيان وتبدأ من سنة 1905.

- دفاتر إجمالي الناحية وتبدأ من سنة 1905.

- دفاتر المساحة المعتمدة وتبدأ من سنة 1901 وسنة 1907.

- دفاتر الجرد للعقارات وتبدأ من سنة 1902.

- دفاتر مكلفة العوائد وتبدأ من سنة 1902.

- دفاتر الميزانية المعتمدة وتبدأ من سنة 1901 وسنة 1907.

مكتبة الدار

تحتوي المكتبة على 10833 كتابا ومن أهم الكتب:

- جريدة الوقائع المصرية من سنة 1885.

- قرارات الخديوي.

- اتفاقيات السفراء بوزارة الخارجية.

- الإحصاء السنوي العام للقطن المصري يبدأ من سنة 1911.

- معاهدات بين مصر وبعض الدول الأجنبية.

- قانون البوليس المصري القديم.

- الدليل الجغرافي للقطن المصري.

محفوظات المبنى القديم

- دفاتر بيت المال المختصة بضبط التركات.

- دفاتر المواليد والمطعمين خاص بوزارة الصحة.

- دفاتر المتوفين وبلاغات الوفاة.

- دفاتر تعداد سنة 1264 هجرية عن الأهالي والعربان.

وكذلك وثائق خاصة بوزارات العدل والتربية والتعليم، والهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وملفات المشاهير، منها ملفات الشخصيات الفنية وكتاب المسرح، وملفات علماء الأزهر، وملفات السياسين، وملفات خدمة العاملين بالحكومة المصرية نحو 15695 ملفا بإجمالي 3.139.000 ورقة تخص الفترة من سنة 1830 حتى سنة 1959، ووزارة الصحة، ووزارة الري والأشغال العمومية، ومصلحة الأملاك الأميرية ووزارة الدفاع ووزارة المعارف العمومية.

وحدة الميكروفيلم

وحدة ملحقة بالمصلحة جرى إنشاؤها عام 1978 للتسجيل الميكروفيلمي لجميع الوثائق والمستندات التي لها صفة الحفظ المستديم بدار المحفوظات تسهيلا لاسترجاع بياناتها.