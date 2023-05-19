متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي لا يتأخر أبدا عن تلبية نداء العرب

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر دائمًا حريصة كل الحرص، وبكل الصدق والاخلاص على دعم العمل العربي المشترك ليس بالشعارات ولكن بالأفعال الحقيقية التي تؤدي لتحقيق مصالح جميع الشعوب العربية.

علاقة مصر والدول العربية

وأوضح خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أننا نعتبر أن هناك وحدة حقيقية واشتراك تمليه حقائق الجغرافيا والتاريخ والتشابك الحضاري والتاريخي والثقافي والاقتصادي والتنموي بين مصر والدول العربية مشددًا على أن هناك الكثير بين مصر والدول العربية لإضافته إلى بعضهم البعض.

الرئيس السيسي لا يتأخر عن العرب

وأشار أن هناك الكثير مما تتكامل فيه الشعوب العربية ويضيفونه لبعضهم في تفاعلاتهم على مدار القرون السابقة والقادمة مؤكدًا حرص مصر على دعم العمل العربي وأنها لا تتأخر أبدًا مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتأخر أبدًا عن تلبية نداء العرب لحل الأزمات والمشاكل والمساهمة في حل كل ما من شانه أن يؤدي لحياة أفضل للشعوب العربية.