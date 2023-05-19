تحرير 234 محضرا للمحال المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية انه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 234 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر كشفت الاجهزة الأمنية حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تغيب فتاة بالدقهلية عقب رصد خبر على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تغيب الفتاة عن منزلها ومطالبة أسرتها بالمساعدة في العثور عليها.

بالفحص تبين عدم تحرير محاضر في هذا الشأن، وأمكن تحديد المعنية بالخبر وتبين أنها (طالبة - مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وبسؤال (والدتها - مقيمة بذات العنوان) قررت أن كريمتها متواجدة حالياً برفقتها بالمنزل، وأضافت بقيام كريمتها بتاريخ 6 الجاري بالتوجه لأداء الامتحان وعقب ذلك توجهت لأحد أقاربهم بمدينة المنصورة دون علمها وعادت في نفس اليوم ولم تحرر محاضر وبسؤال الفتاة أيدت ذلك، كما تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.