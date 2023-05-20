هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب جنوب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، على عمق كيلومتر.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات، إن بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان، وقعت على مسافة 133 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة باتراس غرب البلاد، و6 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من كالاماتا جنوب اليونان.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر، جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط، على عمق 12 كيلومترا.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقع بؤرة الهزة على مسافة 66 كيلومتر شمال مدينة ريثيمنو جنوب اليونان، و78 كيلومترا شمال غرب إيراكليو.