جامعة المنصورة تستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح عدة مشروعات

استقبلت جامعة المنصورة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، منذ قليل، لافتتاح عدد من المشروعات والمستشفيات والوحدات التعليمية بالجامعة، ويبدأ خط سيره من مبنى إدارة الجامعة وصولا إلى كلية التجارة ثم كلية الحقوق.

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة المنصورة

ويتضمن برنامج الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال جولته بجامعة المنصورة تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق، وكلية ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة، وزيارة مركز الكلى والمسالك البولية ومبنى زراعة الكبد الجديد، وافتتاح تجديدات مستشفى الطلبة الجامعي.

مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة

وفي ذات السياق، تقيم جامعة المنصورة احتفالية، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بمناسبة حصول مركز زراعة الكبد بالجامعة على المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا بلا منازع في مجال عمليات زراعة الكبد من حي لحي، كما أصبح من أكبر 5 مراكز على مستوى العالم من حيث حجم ما تم فيه من عمليات زرع للكبد، حيث تم زراعة أكثر من 1000 حالة بأيدٍ مصرية بنسبة نجاح 90%، والدولة تدعم المريض 100%.