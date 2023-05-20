الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فتى بعد أن داهمت منزل والديه في بلدة «بيت أمر» المُضطربة في شمال محافظة الخليل جنوب الضفة، وذلك بعد مواجهات شهدتها البلدة الليلة الماضية مع قوات الاحتلال التي اعتادت اقتحامها بصورة شبه يومية.

اعتقال شابين

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا آخر من بلدة «الطور» بمدينة القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وذكرت المصادر، أنه جرى اعتقال شاب ثالث - لم تُعرف هويته - من محافظة «جنين» شمالا، وذلك لدى مروره بحاجز «دوتان» العسكري، المُقام فوق أراضي «يعبد».

حملة تفتيش

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى جلبون، وفقوعة، وعربونة، والجلمة، ودير غزالة، في «جنين»، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يُبلغ عن مزيد من الاعتقالات.