سفارة أستراليا تستضيف حفلا للعزف على العود للفنان جوزيف تواضروس.. من أصل مصري

تستضيف السفارة الأسترالية بمصر، حفلًا موسيقيًا يمزج بين الحديثة والكلاسيكية، لأحد أشهر عازفي العود في العالم، جوزيف تواضروس الأسترالي من أصل مصري؛ احتفالا بالروابط الثقافية بين البلدين.

وأشارت السفارة الأسترالية، في بيان، اليوم الأحد، أنَّ العرض الذي يحتفل بالروابط الثقافية والفنية بين مصر وأستراليا بالموسيقى، ينطلق يوم 27 مايو 2023 بقاعة إيوارت، في تمام الساعة 8 مساءً.

تأثر الفنان الأسترالي بسيد درويش

ولفت البيان إلى أن جوزيف تواضروس ولد في مصر عام 1983 وانتقل لأستراليا في 1986، لافتة إلى أن تواضروس العود - الآلة الموسيقية المشهورة بالشرق الأوسط – لتأثره بإلهام عظماء مثل سيد درويش، وابتكر أسلوبًا موسيقيًا ساحرًا لتكنيكه البارع وأداءه الفريد.

الجمع بين الجاز والموسيقى الكلاسيكية

وصدَر له 15 ألبومًا منذ 2007 وقدم عروضًا مع أوركسترا حول العالم وله تسجيلات موسيقية مع فنانين أسطوريين في ألوان موسيقية متنوعة، تشمل موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية⸲ وشارك في أفلام وبرامج تليفزيونية.

وقدم هذا العام تواضروس العرض الأول لعمله الجديد تحت عنوان Jthe three stages of hindsight» مع فريق الأوركسترا المعروف بريتن سينفونيا في لندن. وجوزيف واحد من 50 ملحنًا أستراليًا وقع عليهم الاختيار لكتابة قطعة موسيقية تحتفل بعيد الميلاد الخمسين لدار الأوبرا في سيدني.