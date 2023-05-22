تفاصيل مشاركة جينيفر لورانس في مهرجان كان السينمائي

شاركت النجمة العالمية جينيفر لورانس في العرض الخاص الذي أقيم لفيلمها الوثائقي الجديد Bread and Roses الذي عرض بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

جينيفر لورانس تظهر بفيلم Bread and Roses

الفيلم الجديد الذي تقوم النجمة العالمية الأمريكية ببطولته يكشف حياة متظاهرات إيرانيات.

جينيفر لورانس هي منتجة فيلم Bread and Roses، وكانت قد كشفت فى تصريحات إعلامية على أنه يمنح المرأة الإيرانية صوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها، ويركز الفيلم على المقاومة وقصص النساء البطولية.

يذكر أن مهرجان كان فى دورته الحالية يحتفي بالمخرج الراحل جان لوك جودار الذي توفي العام الماضي، ويعرض مهرجان كان آخر عمل عن المخرج الراحل جان لوك جودار، وهو الفيلم الوثائقي القصير عن حياته Godard by Godard.

المهرجان يكرم المخرج جان لوك جودار

جدير بالذكر أن مهرجان كان تضمن مشاركة عربية متميزة من ابرزها فيلم وداعا جوليا يشارك في بطولة الفيلم، الممثل المخضرم نزار جمعة، وقير دويني، الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.