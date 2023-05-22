زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب أمريكا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ساحل شمال كاليفورنيا الأمريكية، على عمق 2 كيلومتر، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن زلزال ساحل شمال كاليفورنيا وقع بعد ظهر أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، على مسافة 119.5 كيلومتر شرق وشمال شرق يوريكا و102 كيلومتر شرق بتروليا بالقرب من هومبولت بولاية نيفادا غرب البلاد.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، وسط كاليفورنيا، على مسافة 185 كليومتر شال شرق مدينة فيساليا.