عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقاد الحاخام المتطرف يهودا جليك، اقتحاما لمجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما تولى هو تقديم شروحات حول الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

شرطة الاحتلال تعزز انتشارها داخل الأقصى

وعزّزت شرطة الاحتلال انتشارها داخل المسجد الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية وضيّقت على الداخلين للمسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين.