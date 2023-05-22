ما تفسير رؤية الميت في المنام؟.. كتاب «ابن سيرين» يوضح

يتعرض البعض ممن فقدوا أقاربهم إلى رؤية الميت في المنام، في أوضاع مختلفة، ويستقيظ منهم السعيد بهذه الرؤية، وآخرون يستيقظون في حالة حزن بسبب رؤية الميت في المنام.

رؤية الميت في المنام

وعن تفسير رؤية الميت في المنام، أوضح «ابن سيرين» في كتابه عن تفسير الأحلام، أنّ رؤية الميت في المنام قد يكون شعور بالحنين من صاحب الحلم تجاه شخص عزيز عليه فقده، ويكون في حالة اشتياق إلى رؤيته، وفي هذه الحالة يكون لا تفسي لها.

معنى رؤية الميت في المنام

أما عن رؤية الميت في المنام وهو يتحدث إلى صاحب الحلم، يكون هناك تفسيرين، أولهما دلالة على مكانة الميت في الجنة، بينما ثاني التفسيرات دلالة على الخير وطول العمر لصاحب الحلم.

تفسير رؤية الميت في المنام

وقال «ابن سيرين» في كتابه، إن رؤية الميت في المنام هي دلالة على الخيرة والبشارة، وأيضًا البركات لصاحب الحلم، وفي حالة رؤية الميت في المنام وهو يعود مرة أخرى للحياة، فهو دليل على الرزق والكسب الحلال.