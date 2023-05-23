إطلاق مبادرة جديدة لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، في إطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك في صك الأضحية 2023»، وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقًا في قرى ونجوع وعزب محافظة سوهاج.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج ونجوعها ومدنها، خاصة الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، كى تحقق الغاية من الأضحية، وهي إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

تقديم أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني

وأكد أنّ كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك في صك الأضحية 2023»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأشار إلى أنّ المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الأضحية بالتقسيط، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ووصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا أنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان، التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

صكوك الأضاحي بالتقسيط

ونوه أنّ قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام، بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 4800 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170 جنيهًا في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيهًا شهريًا لمدة 11 شهرًا، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير، يدفع المتبرع 1300 جنيه في أول مرة، ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرًا، وقيمة الصك 8100 جنيه في العجل البلدي، يدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة، ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرًا، كما توزع أيضًا لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه، وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.