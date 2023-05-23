عاجل.. مدبولي يلتقى رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وخلال اللقاء أعرب رئيس وزراء الصومال عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصري للصومال عبر التاريخ، مؤكدًا أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم في تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات، وأسهم في تعزيز قدرات الدولة على الصمود.

تحسين الوضع الأمنى في معظم ربوع الصومال

وفى هذا السياق، تطرق «بري» إلى النجاحات التى حققتها الحكومة الفيدرالية مؤخرًا في مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الأمنى في معظم ربوع الصومال.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال الشقيق، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق.

كما طرح مدبولي إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال في مجال استيراد الثروة الحيوانية، موجهًا بقيام الجهات المعنية في مصر بالتواصل مع سفير الصومال بالقاهرة في هذا الشأن.