محافظ الغربية يناقش مشروعات تطوير المحلة.. منها الكورنيش الجديد

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة لخدمة مصانع الغزل، وتخفيف الاختناقات المرورية، الذي سيصل طوله إلى 12 كيلومترًا، لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة.

وأكد أنّ المحافظة مستمرة في حصر قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وغير المستغلة للاستفادة منها، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة، خاصة مركز المحلة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين، وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

مشروعات تطوير مدينة المحلة الكبرى

وأشار في بيان صحفي، أنه عقد اجتماعًا لمناقشة مشروعات التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، ومديري إدارات الشئون القانونية، المالية والإدارية، الهندسية والحسابات.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه ناقش آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الري، للاستفادة من بعض قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وغير المستغلة في نطاق مركز ومدينة المحلة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع إنشاء مبنى مركز المحلة الجديد وتطوير المجزر القديم، إلى جانب مناقشة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة، الذي يجري تطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة القمامة.

إنشاء كورنيش المحلة

واُختتم الاجتماع، بمناقشة أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، الذي يجري إنشاؤه على 3 مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.