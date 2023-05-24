تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقنوات الناقلة

عشاق الكرة الأوربية والعالمية على موعد الليلة مع المباراة الهامة والمرتقبة بين مانشستر سيتي وبرايتون، في لقاء مؤجل من الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي، وذلك ملعب فالمر، حيث ينتظر الجمهور موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقنوات الناقلة، فتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتوني في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك على أرض ملعب فالمر، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2022 -2023.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وعن موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون والقنوات الناقلة فأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون، المقرر إقامتها الليلة وهي كالتالي:

تردد قناة belN Sports premium 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة belN Sports premium 2

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 12254.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يدخل مباراة الليلة أمام برايتوني، ويهدف إلى تحقيق الفوز لاستكمال سلسلة انتصاراته التي حققها مؤخرا، بهدف الوصول إلى نهائي دوري الأبطال، في حين يسعى فريق برايتون للفوز على السيتي، بعد فوزه في مباراة الماضية أمام ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد.