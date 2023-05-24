الجيش الثالث ينظم قوافل طبية وبيطرية مجانية لوسط وجنوب سيناء

في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل ودعم المجتمع المدني في كل ربوع مصر قامت قيادة الجيش الثالث الميداني بالتنسيق مع محافظتي شمال وجنوب سيناء بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، إذ قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم في مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض.

كما تمّ دفع عدد من القوافل البيطرية لتقديم الدعم العلاجي والوقائي للحفاظ على ممتلكات المواطنين القاطنين بعدد من القرى والتجمعات السكانية والمناطق النائية، وأعرب أهالي سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة ودورها في دعم القطاع المدني وتوفير المناخ الآمن على أرض سيناء الغالية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الثوابت الوطنية الراسخة التي تحكم العلاقة بين القوات المسلحة والمواطنين من أهالي سيناء باعتبارهم جزءاً أصيلا ومكملاً للقوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته.