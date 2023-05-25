رئيس «المصرية للتعدين»: مجمع الكوارتز يوفر 2600 فرصة عمل

قال اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إنّه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى اتباع أحدث النظم العلمية والتكنولوجية في كل المجالات، أثناء تنفيذ مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، لافتا إلى أنّ المشروع وفّر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن مراعاة اختيار الكوادر العلمية والفنية بالمجمع من أوائل خريجي كليات الهندسة والعلوم والمعاهد الفني، وتدريبهم بإيطاليا، مع عدم إغفال التدريب الداخلي والاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب بما يضمن جودة المنتج وتحقيق التنافسية بالسوق العالمي.

وأضاف «شفيق»، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، أنّه في مجال الميكنة تم ربط جميع خطوط الإنتاج بشبكة المعلومات الدولية بما يضمن استمرار تحديث التكنولوجيا واستخدام منظومة erp لإدارة العملية الإنتاجية بالمجمع، وفي مجال المحافظة على البيئة جرى اتخاذ الإجراءات البيئية التي تضمن الحفاظ على البيئة بدءًا من استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقامة محطة تحلية مياه، حيث يتم العمل على تقليل الفاقد من المياه.

وتابع أنّه في مجال الجودة تمت مراعاة اتباع أحدث النظم العلمية لمراقبة واختبار الجودة أثناء وبعد عمليات الإنتاج من خلال معامل البحوث والتطوير والجودة بالمجمع التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة العلمية المتطورة وإمدادهها بأكفأ العناصر المتخصصة في هذا المجال، وفي مجال الصحة والسلامة المهنية تم العمل وفقا للمواصفات الأوروبية والعالمية، ونتيجة لاتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة تم الحصول على شهادات نظم الإدارة المتكاملة في المجالات المختلفة".

وشدد على أنّه استكمالا لخطط التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، يتم الآن إعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة من منجم خام النحاس الموجود في جنوب سيناء بالتعاون مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة.