المجلس الاستشاري العربي: الكوارتز يدخل في صناعة الشرائح الإلكترونية

علق الدكتور حسن بخيب رئيس المجلس الاستشاري العربي على افتتاح الرئيس السيسي لمصنع الكوارتز مشيرًا إلى أن هذا المصنع سيمثل قيمة مضافة على ثروات البلاد ستوفر فرص عمل وترفع العائد الاقتصادي.

لدينا احتياطات عالية من الكوارتز

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن خطوة افتتاح هذا المصنع جيدة معربًا عن أمله في أن تستمر مع الخامات الأخرى.

وتحدث بخيت عن الاحتياطيات الخاصة بالكوارتز والموجودة في الصحراء الشرقية وجبال البحر الأحمر وصولًا لحلايب وشلاتين لافتًا أنه تم تحديد الاحتياطي بموقع مرو السلوقات» بـ3.5 مليون طن.

صفات الكوارتز

وأشار أن المهم ليس الكمية ولكن في الجودة مؤكدًا أنه يحتوي على صفات طبيعية وصناعية ترشحه لكل الصناعات المهمة ضاربًا المثل بأن الكوارتز لديه خاصة الكهرباء الانضغاطية والتي تساعد على انتقال الموجات حيث يدخل في صناعة الشرائح الإلكترونية والطاقة الشمسية التي تساعد على الصناعات التي نستخدمها بشكل واسع النطاق بالإضافة إلى أنه يتحمل درجة حرارة عالية.