عاصي الحيلاني يحتفل بحنة ابنته ماريتا بجلسة تصوير عائلية.. «فيديو»

احتفلت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني بحفل توديع العزوبية، يوم أمس، حيث خضعت لجلسة تصوير مميزة رفقة زوجها ووالدها ووالدتها وأشقاؤها، واقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء فقط.

ماريتا الحلاني تحتفل مع والدها

ونشرت ماريتا الحلاني فيديو من الاحتفال على أنغام أغنية «ياللي جبينك ضاوي» لوالدها عاصي الحلاني، وتبين من أجواء المرح والسعادة كانت تمتلئ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الراقصات رفقة زوجها وأصدقائها.

وسيقام حفل زفاف ماريتا الحلاني بعد أيام قليلة، ولكن يتم الإفصاح عن موعد محدد، حيث قد أوضحت في وقت سابق أن حفل زفافها سيكون قريباً، وقالت: «ولكن لن أعطي موعد لست متأكدة منه مائة بالمئة لأني لغاية الآن لم أقرر بشكل نهائي ولكن موضوع الزواج هو الهدف الذي نسعى إليه أنا وكميل».

ماريتا الحلاني تحتفل بخطوبتها

واحتفلت ماريتا الحلانى بخطوبتها في شهر فبراير الماضي، إذ نشرت صورة تجمعها بخطيبها، وعلقت عليها: «أنا قلت نعم لحب حياتي»، وأتضح أن خطيبها هو كميل أبي خليل مدير الإنتاج في إحدى منصات الأغاني الشهيرة».