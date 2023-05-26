بدء إعداد أبطال أولمبيين بـ15 لعبة فردية من مواليد 2008 حتى 2010

منذ قرابة 20 عاماً، صدرت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإنشاء «قطاع البطولة» داخل جهاز الرياضة العسكرى، لينجح «القطاع» فى تحقيق إنجازات متعددة، وتأسيس وتأهيل العديد من الأبطال الرياضيين ليرفعوا اسم مصر خفاقاً عالياً، وأكد اللواء أركان حرب حسام خضر، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، أن الجهاز يواصل جهوده حالياً لتدعيم وتأهيل العديد من المدنيين من أبطاله الرياضيين لـ«أولمبياد باريس 2024»، فضلاً عن خطط متوسطة وبعيدة المدى لإعداد واكتشاف المزيد من الأبطال الرياضيين من مواليد أعوام 2008 حتى 2010 لـ«أولمبياد كاليفورنيا 2028».

وأضاف رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أنه يتم الاستعانة بخبراء وطنيين وأجانب على أعلى مستوى، فضلاً عن وجود بعثات مصرية فى الخارج لاكتشاف كل ما هو جديد، وهو ما أسهم فى أن يكون قوام 90% تقريباً من المنتخبات الوطنية المصرية فى مختلف الألعاب الفردية من أبناء «جهاز الرياضة العسكرى».

وشدد اللواء أركان حرب حسام خضر، أن «قطاع البطولة»، الذى يعمل على تأهيل «أبطال رياضيين مصريين»، هو جزء من مهام جهاز الرياضة العسكرى، لكن مهمته الرئيسية هى الاهتمام بالكفاءة البدنية لرجال ومقاتلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى نص الحوار:

عُرف جهاز الرياضة للقوات المسلحة بعد بزوغ نجم عدد من أنديته الرياضية مثل نادى طلائع الجيش.. لكن الكثيرين لا يعلمون شيئاً عنه، فما طبيعة ودور هذا الجهاز؟

- أنشئ جهاز الرياضة للقوات المسلحة منذ قرابة 95 عاماً تحت مُسمى «اتحاد الجيش للألعاب الرياضية بكوبرى القبة»، وفى عام 1992 تم تغيير مسماه إلى «جهاز الرياضة للقوات المسلحة»، ونحن إحدى الإدارات المركزية التى تتبع الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وما طبيعة أدوار جهاز الرياضة للقوات المسلحة؟

- لنا مهمتان رئيسيتان، أولاهما هى إعداد الفرد المقاتل وتطوير مهاراته البدنية بما يتماشى مع أى مهمة قد يُكلف بها، والثانية إعداد «أبطال رياضيين» فى مختلف المجالات.

فلنبدأ حديثنا فى المهمة الرئيسية لجهاز الرياضة للقوات المسلحة.. ما طبيعة دوركم فى تأهيل أبطال القوات المسلحة؟

- منذ نشأة جهاز الرياضة العسكرى قبل قرابة 95 عاماً، يتم الاهتمام بالفرد المقاتل بدنياً، لتحقيق أعلى معايير الكفاءة القتالية، حيث تُعد الكفاءة البدنية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الانتصارات، وهو ما يتضح فى انتصارات حرب أكتوبر قديماً، أو نجاحات أبطال القوات المسلحة فى الحرب على الإرهاب حديثاً.

وكيف يتم تأهيل مقاتلى القوات المسلحة بدنياً؟

- عبر تنفيذ أفضل البرامج المُصممة بأحدث الأساليب العلمية المستحدثة على مستوى العالم، ومواكبة آخر التطورات العلمية فى مجال تدريب الفرد المقاتل بدنياً باستخدام أفضل البرامج، وميادين التدريب، والأدوات الحديثة، بجانب التأهيل المستمر للقائمين على العملية التدريبية علمياً وفنياً، ويتضح هذا جلياً من خلال تطبيق القياس العلمى لقدرة الفرد بدنياً باستخدام منظومة اختبارات متطورة تم إنشاؤها على أسس ومعايير علمية دقيقة.

ننتقل للمهمة الأخرى الملقاة على عاتقكم.. وهى دعم القطاع المدنى فى المجال الرياضى.. ما دوركم فى هذا الصدد؟

- منذ عام 2004 أخذت القوات المسلحة على عاتقها دراسة إمكانية المشاركة فى إعداد أبطال أولمبيين لزيادة رصيد مصر لرفع علمها فى البطولات العالمية، وذلك فى مهمة جديدة تضاف إلى مهام القوات المسلحة الرئيسية، وهى مهمة دعم القطاع المدنى فى المجال الرياضى، مثلما تدعم كافة أجهزة الدولة ومختلف القطاعات، ليصدر قرار بإنشاء «قطاع البطولة الرياضية» عام 2005، بهدف المساهمة مع الدولة فى تحقيق ميدالية أولمبية، وخلق جيل من قطاع الناشئين متسلح بالولاء والانتماء لمصر، وذلك نظراً لما تتمتع به القوات المسلحة من الطاقات البشرية والبنية الأساسية الرياضية.

ولماذا جرى هذا التكليف فى رأيكم؟

- ذلك انطلاقاً من العقيدة الراسخة بأن الرياضة هى أحد مجالات «الأمن القومى» لأى دولة، فجهاز الرياضة للقوات المسلحة يدعم ركائز الأمن القومى للدولة المصرية ليس فقط بتأهيل الفرد المقاتل، ولكن عبر تنشئة الشباب، وبناء شخصيتهم، وغرس مبادئ الولاء والانتماء، وحب الوطن وحمايته من الأفكار الهدامة، والعادات السيئة، وغرس عقيدة البناء والتنمية.

وكيف يتحقق ذلك علمياً؟

- عبر مبدأ «الاستثمار البشرى المرتد»، وذلك عبر الحفاظ على الصحة البدنية للأطفال والشباب من خلال ممارسة الرياضة، التى تسهم فى الوقاية من الأمراض المزمنة، التى قد تؤثر على قدرة الشاب فى مرحلة الإنتاج والعطاء للدولة، كما أن الأحداث الرياضية العالمية تسهم فى تغيير الصورة الذهنية عن الدولة، بما يؤكد أهمية الاهتمام بقوة المنتخبات القومية المصرية على كافة الأصعدة.

وكيف تعدون «بطل أولمبى» فى جهاز الرياضة للقوات المسلحة؟

- اعتباراً من عام 2005، تبنت القوات المسلحة «مشروع صناعة البطل الأولمبى» بالمدارس العسكرية الرياضية، التى تضم حالياً 6232 لاعباً ولاعبة، و1358 طالباً وطالبة فى 15 رياضة فردية أولمبية.

وما هى الـ15 رياضة التى تعدون «أبطال المستقبل» عليها؟

- هى كل من المصارعة، والملاكمة، والجودو، والتايكوندو، ورفع الأثقال، وألعاب القوى، والجمباز، والسباحة، والغطس، والسلاح، والخماسى الحديث، والرماية، والقوس والسهم، والدراجات، والترايثلون».

وما أبرز إنجازات جهاز الرياضة للقوات المسلحة فى مشروع «صناعة البطل الأولمبى»؟

- أتى هذا الأمر بثماره عبر تحقيق أبطال جهاز الرياضة للقوات المسلحة من المدنيين لـ23 ميدالية أولمبية من أصل 45 ميدالية أولمبية، بواقع أكثر من نصف الميداليات التى حققتها البعثات المصرية فى 7 دورات أولمبية للشباب والكبار، وآخرها دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2021».

وما أبرز الإنجازات المُحققة فى القطاعين الدولى والمحلى من أبطال المدارس الرياضية العسكرية؟

- حققنا لمصر 5062 ميدالية على المستوى الدولى، منها 466 ميدالية فى الموسم الرياضى 2022/ 2023، ومنها 2682 ميدالية ذهبية، و1364 ميدالية فضية، و1016 ميدالية برونزية.

ماذا عن الرؤية المستقبلية لجهاز الرياضة للقوات المسلحة؟

- نعمل عبر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى فى كلا المجالين المكلفين بهما، فعلى المستوى العسكرى، يتم تأهيل العناصر العاملة بمجال الإعداد البدنى للقوات المسلحة بصفة مستمرة بالتعاون مع أساتذة كليات التربية الرياضية، كما يتم إيفاد مبعوثين لدول العالم المتميزة فى المجال الرياضى من الضباط للتعرف على كل ما هو حديث فى علم التدريب الرياضى، كما يتم حضور الندوات العلمية والتثقيفية التى تعقدها المنظمات الأجنبية للرياضات العسكرية للاستفادة بتجارب الدول الأخرى.

أما على المستوى الرياضى، فجميع مؤسسات القوات المسلحة تعمل بأسلوب خطط (قصيرة - متوسطة - طويلة) المدى وبطبيعة الحال جهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم العمل بنفس الأسلوب.

ماذا عن خطتكم قريبة المدى؟

- هى الاستعداد لأولمبياد «باريس 2024» للكبار، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والجهات المعنية، فنحو 90% من قوام بعض المنتخبات القومية للألعاب الفردية الأولمبية الموجودين حالياً بمعسكرات تدريب المنتخبات القومية من أبطال الأندية والمؤسسات العسكرية الرياضية.

ماذا عن خطتكم بعيدة المدى؟

- بدأنا العمل منذ أعمال مكتب تنسيق القبول فى المدارس الرياضية العسكرية للعام 2022/ 2023، لاختيار مواليد 2008 و2009 و2010 لإعدادهم ليكونوا ذخيرة لأولمبياد «داكار 2026» للشباب، وأولمبياد «كاليفورنيا 2028» للكبار، وهناك بالطبع تواصل واستمرارية للعطاء فى قطاع البطولة الرياضية لدينا، منذ بدء العمل قبل قرابة 20 عاماً، ما يخلق تواصلاً مستمراً بين الأجيال المتعاقبة من اللاعبين المدنيين المشاركين بخطة الأنشطة المحلية للاتحادات المصرية، وخطة الأنشطة الدولية، والعالمية، والقارية، بما يؤدى لتحقيق ميداليات متنوعة.