الرئيس السيسي: يجب أن نعمل معًا نحو سودان مستقر وآمن

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، موضحًا: «اجتماعنا اليوم يحمل قيمة رمزية بالإضافة إلى أهميته السياسية، حيث يؤكد استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية وكل الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية للعمل معا نحو سودان مستقر وآمن».

وأضاف في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان: «السادة والسيدات، لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته ستكون له نتائج إيجابية، ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية».