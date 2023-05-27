ظهر الفنان الهوليودي فورست ويتكر، ضمن الحضور في نهائي الدوري الأفريقي «BAL»، الذي يقام حاليا في العاصمة الرواندية كيجالي، بين الأهلي المصري والجمارك السنغالي.

فورست ويتكر يحضر المباراة من الملعب

يتمتع الفنان الهوليودي بشعبية كبيرة في أفريقيا، بسبب فيلمه الشهير «آخر ملوك اسكتلندا»، حين جسد شخصية عبيدي، أمين ديكتاتور دولة أوغندا، وهو الفيلم الذي حاز فيه على أغلب جوائز السينما العالمية، منها الأوسكار عام 2007، وجائزة البافتا، وشارك في بطولة الفيلم كلا من جيمس مكافوري وكيري واشنطن وجيليان أندرسون وسايمون ماكبرني وكليوباترا كويروي.

فورست ويتكر قدم فيلم «آخر ملوك اسكتلندا»

فورست ويتكر قدم خلال مسيرته عددا كبيرا من الأفلام المهمة في تاريخ أمريكا، من بينها «طائر، ولعبة البكاء، وفصيلة، والمناظرون العظماء، ورئيس الخدم، والوافد».

كما قدم أدوارا مهمة، بتجسيد شخصية الرجل الأفريقي، ويعد هو الأمريكي الرابع، الذي يفوز بجائزة الأوسكار من أصل أفريقي، بعد سيدني بواتييه، ودنزل واشنطن، وجيمي فوكس.