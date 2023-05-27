عميد «تجارة طنطا» يحمل رضيعا على كتفه داخل لجنة امتحانات.. «عشان اطمن والدته»

«عندي أولاد من سنها، وحبيت أطمنها على ابنها»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، حديثه لـ«الوطن»، موضحا أنه في أثناء تفقده لجان الامتحانات الخاصة بدرجة الماجستير، لاحظ وجود طفل رضيع متواجد أمام إحدى اللجان برفقة أحد ذويه، ينتظر انتهاء والدته من أداء الامتحان المقرر لها.

عميد الكلية: حبيت أطمن والدته

وقال عميد الكلية، إنه حرص على حمل الطفل واصطحابه داخل اللجنة، لكي يطمئن والدته عليه، لافتا إلى أنها «أكيد بالها مشغول بيه»، مشيرا إلى أنها «فور أن رأته اطمئنت، وتابعت أداء الامتحان، خاضة أن الطفل رضيع لم يتعد الـ5 أشهر».

ونوه إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تحضر إحدى الطالبات أبنائها معها، مؤكدا: «أعلم جيدا معنى الأمومة، ونحن نعمل جاهدين على دعم المرأة وتشجيعها للاستمرار في دراستها، بجانب رعايتها للأسرة والأطفال».

عميد «تجارة طنطا» يجري جولة تفقدية

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية، دور يونيو 2023 بكلية التجارة، اليوم السبت.

ورافق «الشامي» خلال الجولة، الدكتور ياسر الجرف، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح خاطر، المنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسات العليا المهنية.

واطمأن عميد الكلية خلال جولته على سير العملية الامتحانية، وتطبيق تعليمات الامتحانات، التي شددت عليها الجامعة، بدون أية معوقات أو شكاوى، متمنيًا لجميع الدارسين النجاح والتفوق.