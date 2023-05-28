رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط

كتب:

حسن رمضان
05:44 ص | الأحد 28 مايو 2023
جزيرة كريت اليونانية-صورة أرشيفية

جزيرة كريت اليونانية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت بالبحر المتوسط، بعمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

 وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 47 كيلومتربين الجنوب والجنوب الغربي من إيراكليو الواقعة جنوب البلاد و9 كيلومترات جنوب مدينة مويري.

 

 

8 km

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب جزيرة كريت باليونان

هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر تضرب جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط

هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر جزيرة كريت بالبحر المتوسط

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جزيرة كريت في اليونان
بقلم حسن رمضان