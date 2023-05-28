هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت بالبحر المتوسط، بعمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 47 كيلومتربين الجنوب والجنوب الغربي من إيراكليو الواقعة جنوب البلاد و9 كيلومترات جنوب مدينة مويري.

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