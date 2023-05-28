القليوبية: خريطة الطرق البديلة بعد غلق مزلقان ميت نما على زراعي إسكندرية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تقرر غلق مزلقان ميت نما على الطريق الزراعي مصر إسكندرية بنطاق مركز قليوب، لتطويره اعتبارا من الاثنين المقبل ضمن الصيانة العاجلة والطارئة.

موعد غلق مزلقان ميت نما بقليوب

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه من المقرر إغلاق المزلقان بناءا على الكتاب الوارد من هيئة سكك حديد مصر بأنه نظراً لقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء صيانة عاجلة وطارئة لمزلقان ميت نما خط القاهرة / إسكندرية، فإنه تقرر غاق مزلقان ميت نما 10.200 كم خط القاهرة /إسكندرية اعتباراً من يوم غدا الاثنين.

بدائل مرورية بعد غلق مزلقان ميت نما

وأوضحت المحافظة في بيانها أنه جرى تحديد البدائل خلال فترة الغلق لمنع الزحام المروري مناشدة المواطنين وقائدي السيارات باستعمال البدائل التالية لعدم حدوث أزمة مرورية أو حوادث كالتالي :

- كوبري مشاة ميت نما (للمشاة).

- كوبري الشرقاوية دخول وخروج وكوبري الدائري لعبور السيارات حفاظاً على حركة سير القطارات.

ناشدت المحافظة المواطنين وقائدي السيارات بتوخي الحذر واستخدام البدائل المتاحة موجهة الاعتذار للمواطنين على التعديلات المرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة.