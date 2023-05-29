سامي عبدالراضي: الدولة تخطط لملف التعليم بشكل ممنهج ومستقبلي

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ التعليم أحد أهم الملفات التي تهتم بها الدولة وتخطط لها بشكل ممنهج ومستقبلي، كونه الأساس في تقدم الأمم وبناء الإنسان والفكر، مشيرًا إلى أنّ إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب مشروع قانون محال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني لمنافشته بهدف الوصل إلى سياسيات واحدة في ملف التعليم، فضلا عن وجود أساليب وتدريبات في التعليم وملفات تتناسب مع سوق العمل، حتى لا يحدث تغير عند تغيير وزير أو مسؤول في الوزارة.

المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين عبر فضائية DMC، أنّ إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب ليس مرتبطًا بوزارة التربية والتعليم فقط بل الأزهر الشريف أيضا كون عدد الطلاب الأزهريين في التعليم ما قبل الجامعي يبلغ نحو 3 ملايين طالب، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إحالتها إلى مجلس الوزراء وبالتالي الحوار الوطني.

التعليم في المحافظات النائية

وتابع أنّ المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة ليست المستهدفة فقط في التطور والتعليم والمدارس، فالمحافظات النائية والبعيدة عن القاهرة تحظى باهتمام كبير للغاية في تطوير التعليم هناك، مشيرًا إلى أنّ وجود مدرسة دولية في الوادي الجديد أمر مهم من أجل استقبال عدد كبير للغاية من أبناء المحافظة، كما أنّها ستكون نقطة تحول في ملف التعليم بالوادي الجديد.

رعاية المواهب المصرية

وعن الاهتمام بالمواهب المصرية، استطرد، أنّ مصر ولاّدة وغنية بالمواهب في كل المجالات، وما ينقص هذه المواهب إدارتها ورعايتها، مؤكدا أهمية رعاية الشباب خاصة في المجال الرياضي كونه مرتبط بالألعاب الفردية والأبطال الذين يرفعون اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب كشفت عن مبادرة رئاسية مهمة لرعاية الموهوبين، إذ تعد نقطة تحول كبيرة في هذا الملف للكشف والبحث عن الموهوبين في مصر ورعاية شبابنا بصورة تامة من كل الاتجاهات بدءًا من رعاية الموهبة في سن مبكر حتى صناعة البطل الأوليمبي.

وأكمل أنّ لعب كرة القدم هو الحلم الأكبر الذي يهم الأطفال والشباب، مشيرًا إلى تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بـ«إحنا عازوين 1000 من محمد صلاح»، متابعًا أنّ مشروع كابتيانو يعد عودة لفكرة الكشافين قديمًا في كرة القدم، والذي كان منتشرا في كل محافظات مصر، وأخرج مواهب كثيرة بمختلف الأعمار تحتاج لرعاية والتواجد في أندية في مصر أو الاحتراف.

مشوار الأهلي المحلي والأفريقي

وبالنسبة للملف الرياضي، أشار «عبدالراضي»، إلى أنّ الأهلي حسم بطولة الدوري المصري بنسبة 90%، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، ورغم ذلك هناك فارقا بينه وبين الفرق في المراكز الثانية والثالثة والرابعة، لافتًا إلى أنّ مباراة الأهلي مع سيراميكا اليوم تعد البروفة الأخيرة قبل نهائي أفريقيا الأحد المقبل.