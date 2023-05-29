من هو عبدالرحمن منيف الذي يحتفي جوجل بميلاده؟.. صاحب «مدن الملح»

يحتفل محرك البحث الشهير «جوجل»، اليوم، بذكرى ميلاد عبدالرحمن المنيف الروائي السعودي الراحل، قبل 90 عاما، من خلال رسم شعار Google Doodle، وهنا تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفي جوجل بميلاده؟.

وتعبيرًا عن تقدير «جوجل» لمسيرة عبد الرحمن المنيف، كتب رسالة قصيرة: «عيد ميلاد سعيد عبدالرحمن منيف.. شكرا لك على مساهماتك في الأدب العربي وتحليلك للقضايا الاجتماعية والسياسية».

من هو عبدالرحمن منيف الذي يحتفي جوجل بميلاده

- ولد في 29 من مايو 1933 في العاصمة الأردنية عمّان.

- نشا بين أبوين سعوديين، ودرس ونال شهادات مراحل التعليم الأولى.

- البداية كانت من العراق، ففي عام 1952

- انتقل «منيف» لدراسة القانون في جامعة بغداد 1952.

- ثم اتجه إلى مصر وتخرّج في جامعة القاهرة.

- بعد أقل من 10 سنوات حصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات البترول من جامعة بلغراد في عام 1961.

- عمل في صناعة النفط وأصبح خبيرًا فيه وقت إقامته ببغداد.

- اتجه للعمل في وزارة النفط بدولة سوريا ثم منظمة أوبك.

- كتب حول مجال النفط وعمل محررا في دورية «النفط والتنمية» الشهرية.

- انتقل إلى دمشق وكتب عدة قصص قصيرة قبل نشر كتابه الأول.

من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفي جوجل بميلاده

- نشر منيف روايته الأولى «الأشجار واغتيال مرزوق» عام 1973.

- قدّم نحو 15 رواية منها «خماسية مدن الملح» من 1984 إلى 1989، والتي تعد أشهر أعماله.

- ولعل من أبرز ما يجيب عن سؤال من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفي جوجل بميلاده، هو أن روايات الأديب الراحل ترجمة إلى أكثر من 10 لغات.

- حصل على جائزتين متميزتين عن كتاباته، منها جائزة العويس الثقافية عام 1989، وجائزة ملتقى القاهرة للإبداع العربي في كتابة الروايات عام 1998.

- فارق الحياة في 24 من يناير عام 2004، في دمشق بسوريا، عن عمر ناهز 71 عاما.